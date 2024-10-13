Гафин о доверии к Личке: «Он главный тренер «Динамо». Мы не склонны к импульсивным решениям»

Дмитрий Гафин ответил на вопрос о доверии к тренеру «Динамо» Марцелу Личке.

После 11 туров Мир РПЛ бело-голубые, набрав 20 очков, занимают 5-е место в турнирной таблице.

– Насколько руководство доверяет сейчас Личке?

– Марцел Личка – наш главный тренер. А как вы знаете, мы не склонны к импульсивным решениям, – сказал председатель совета директоров «Динамо ».