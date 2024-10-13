Гончаренко о 2:2 с ЦСКА: «Есть понимание, над чем работать в «Пари НН». Тяжело чинить самолет, когда он полетел – нужно улучшать атаку, не сломав все сразу»

Виктор Гончаренко высказался после товарищеского матча «Пари НН» и ЦСКА.

Сегодняшняя игра, ставшая для Гончаренко первой в качестве главного тренера нижегородской команды, завершилась вничью (2:2). Отметим, что специалист работал в ЦСКА с 2016 по 2021 год.

– Каково вам играть с ЦСКА?

– Приятно. На стадионе «Октябрь» все знакомо, много тут проводили времени. Много друзей в ЦСКА, приятно поговорить. У нас дружеские отношения с Романом Юрьевичем Бабаевым. Нужно делать скидку на то, что ЦСКА в товарищеском и официальном матче – разные команды.

У меня есть понимание, над чем работать в «Пари НН». Нужно сохранить то, что уже есть. Ломать легко, нужно строить. Может быть, стоить посмотреть на атакующие действия.

– Претензия к «Пари НН» – незрелищная игра.

– Главная просьба от губернатора – играть более разнообразно, но сохранить то, что мы неплохо набираем очки. Нужно улучшать атаку, не сломав все сразу. Тяжело чинить самолет на ходу, когда он полетел, – сказал главный тренер «Пари НН ».