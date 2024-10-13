Тчуамени об отдыхе Мбаппе в Стокгольме во время матча Франции: «Все, что касается Килиана, приобретает несоразмерные масштабы. Не важно, где он был – это не наша проблема»

Орельен Тчуамени высказался о скандале вокруг Килиана Мбаппе.

Форвард был замечен в ночном клубе Стокгольма во время матча сборной Франции против Израиля (4:1), проходившем в Будапеште. Мбаппе не был вызван в сборную по договоренности с «Реалом », чтобы сосредоточиться на восстановлении после травмы.

«Я думаю, что этому уделяется слишком много внимания. Каждый может думать, что хочет, но всем известно, что когда дело касается Килиана , все это приобретает несоразмерные масштабы. О нем говорили после, до матча, так что не важно, где он следил за игрой – это не наша проблема.

Любовь Мбаппе к сборной Франции не требует доказательств, он отправлял сообщения партнерам, спрашивая, как идут дела. Мы с нетерпением ждем его возвращения», – сказал полузащитник сборной Франции .