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Тчуамени об отдыхе Мбаппе в Стокгольме во время матча Франции: «Все, что касается Килиана, приобретает несоразмерные масштабы. Не важно, где он был – это не наша проблема»

Орельен Тчуамени высказался о скандале вокруг Килиана Мбаппе.

Форвард был замечен в ночном клубе Стокгольма во время матча сборной Франции против Израиля (4:1), проходившем в Будапеште. Мбаппе не был вызван в сборную по договоренности с «Реалом», чтобы сосредоточиться на восстановлении после травмы.

«Я думаю, что этому уделяется слишком много внимания. Каждый может думать, что хочет, но всем известно, что когда дело касается Килиана, все это приобретает несоразмерные масштабы. О нем говорили после, до матча, так что не важно, где он следил за игрой – это не наша проблема.

Любовь Мбаппе к сборной Франции не требует доказательств, он отправлял сообщения партнерам, спрашивая, как идут дела. Мы с нетерпением ждем его возвращения», – сказал полузащитник сборной Франции.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
logoРеал Мадрид
logoСборная Франции по футболу
logoЛа Лига
logoКилиан Мбаппе
logoОрельен Тчуамени
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