Ноэль Галлахер о Клоппе: «Отличный парень, хоть и не умеет проигрывать. Его «Ливерпуль» выиграл бы три титула АПЛ, если бы не Гвардиола. Они уничтожили бы практически все команды, которые были до «Сити»
Ноэль Галлахер высоко оценил работу Юргена Клоппа в «Ливерпуле».
«Мне не нравится, когда бьют себя кулаком в грудь и тому подобная ерунда. Я знаю, что в «Ливерпуле» требуют играть на публику. Но я встречался с ним пару раз. На мой взгляд, он был немного высоковат. И он не умеет проигрывать – то трава была слишком мокрой, то ветрено. Но он прекрасный парень.
Его команды были невероятны, и, если бы не Гвардиола, они выиграли бы три титула АПЛ. Его «Ливерпуль» уничтожил бы практически все команды, которые были до нас», – сказал музыкант, болеющий за «Манчестер Сити».
наше поколение его точно запомнит, как и фанаты ливерпуля на все времена.
а в истории запоминают лучших…эмоции по истории не передашь, только титулы