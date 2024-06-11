Ноэль Галлахер о Клоппе: «Отличный парень, хоть и не умеет проигрывать. Его «Ливерпуль» выиграл бы три титула АПЛ, если бы не Гвардиола. Они уничтожили бы практически все команды, которые были до «Сити»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Пеп Гвардиола Ноэль Галлахер Футбол

Ноэль Галлахер высоко оценил работу Юргена Клоппа в «Ливерпуле».

«Мне не нравится, когда бьют себя кулаком в грудь и тому подобная ерунда. Я знаю, что в «Ливерпуле» требуют играть на публику. Но я встречался с ним пару раз. На мой взгляд, он был немного высоковат. И он не умеет проигрывать – то трава была слишком мокрой, то ветрено. Но он прекрасный парень.

Его команды были невероятны, и, если бы не Гвардиола, они выиграли бы три титула АПЛ. Его «Ливерпуль» уничтожил бы практически все команды, которые были до нас», – сказал музыкант, болеющий за «Манчестер Сити».

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14 комментариев
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да какая разница
наше поколение его точно запомнит, как и фанаты ливерпуля на все времена.
а в истории запоминают лучших…эмоции по истории не передашь, только титулы
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Это - да. Не повезло Клопповскому Ливерпулю играть в одно время с праймовым Сити Пепа. Но для нас, наблюдателей, это была эпичнейшая битва двух гигантов
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Ответ S.Laposter
да какая разница наше поколение его точно запомнит, как и фанаты ливерпуля на все времена. а в истории запоминают лучших…эмоции по истории не передашь, только титулы
Есть исключения: Голландия Кройфа не выиграла ни одного титула, но её помнят не меньше, чем Германию, которая выиграла в 70-е и ЧМ, и Евро
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Ответ Natan Pilkin
например, Раньери за титул с Лестером останется в истории, а кто там выигрывал чемпионства с Челси уже сейчас не все помнят Клопп берёт в работу проблемные команды очевидно, у него будет меньше титулов, чем у тренеров цистерн, не ограниченных правилами ффп
В истории остаётся всё. И если кому чемпионство Лестера запало в память — тот будет помнить, кому пофиг — тот забудет лет через 10.
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Ответ ман сити фейк
Где вы видели борьбу? Счёт 6-1. Не было никакой борьбы
С каких пор ты стал таким вежливым и перешел на вы ?
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Ответ Tristan...
Это - да. Не повезло Клопповскому Ливерпулю играть в одно время с праймовым Сити Пепа. Но для нас, наблюдателей, это была эпичнейшая битва двух гигантов
Ливерпуль, МЮ и Арсенал могли бы добавить в свою копилку по 2 титула чемпиона АПЛ.
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