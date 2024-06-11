Ноэль Галлахер о Клоппе: «Отличный парень, хоть и не умеет проигрывать. Его «Ливерпуль» выиграл бы три титула АПЛ, если бы не Гвардиола. Они уничтожили бы практически все команды, которые были до «Сити»

Ноэль Галлахер высоко оценил работу Юргена Клоппа в «Ливерпуле».

«Мне не нравится, когда бьют себя кулаком в грудь и тому подобная ерунда. Я знаю, что в « » требуют играть на публику. Но я встречался с ним пару раз. На мой взгляд, он был немного высоковат. И он не умеет проигрывать – то трава была слишком мокрой, то ветрено. Но он прекрасный парень.

Его команды были невероятны, и, если бы не , они выиграли бы три титула . Его «Ливерпуль» уничтожил бы практически все команды, которые были до нас», – сказал музыкант, болеющий за « ».