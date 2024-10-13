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Тюкавин признан лучшим игроком сентября в «Динамо». У форварда 3 гола в 4 матчах месяца

Константин Тюкавин признан лучшим игроком «Динамо» в сентябре.

Нападающий одержал победу в голосовании болельщиков по итогам прошедшего месяца. На награду также претендовали Муми Нгамале, Милан Майсторович и Даниил Фомин.

В сентябре Тюкавин отметился 3 голами в 4 матчах Мир РПЛ и Фонбет Кубка России. Его подробную статистику можно найти здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Динамо»
logoпремьер-лига Россия
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logoДинамо Москва
logoДаниил Фомин
logoМуми Нгамале
logoКонстантин Тюкавин
logoМилан Майсторович
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