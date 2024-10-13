Тюкавин признан лучшим игроком сентября в «Динамо». У форварда 3 гола в 4 матчах месяца
Константин Тюкавин признан лучшим игроком «Динамо» в сентябре.
Нападающий одержал победу в голосовании болельщиков по итогам прошедшего месяца. На награду также претендовали Муми Нгамале, Милан Майсторович и Даниил Фомин.
В сентябре Тюкавин отметился 3 голами в 4 матчах Мир РПЛ и Фонбет Кубка России. Его подробную статистику можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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