Тюкавин признан лучшим игроком сентября в «Динамо». У форварда 3 гола в 4 матчах месяца

Константин Тюкавин признан лучшим игроком «Динамо» в сентябре.

Нападающий одержал победу в голосовании болельщиков по итогам прошедшего месяца. На награду также претендовали Муми Нгамале , Милан Майсторович и Даниил Фомин .

В сентябре Тюкавин отметился 3 голами в 4 матчах Мир РПЛ и Фонбет Кубка России. Его подробную статистику можно найти здесь .