«Тюкавин мог бы стоить 50-60 млн, если бы имел другой паспорт. Это топ‑нападающий, который может играть в любой лиге». Корнеев об игроке «Динамо»

Игорь Корнеев охарактеризовал игру Константина Тюкавина.

«Тюкавина мы знаем: это просто реально топовый игрок во всех отношениях, включая ментальную часть. Игрок быстрый, мощный, хитрый. Исполняет и головой хорошо играет. То есть это топ‑нападающий, который может играть в любой лиге.

Если бы он сейчас имел другой паспорт, а не российский, этот форвард мог стоить 50-60 млн», – сказал бывший полузащитник ЦСКА.