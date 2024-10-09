«Тюкавин мог бы стоить 50-60 млн, если бы имел другой паспорт. Это топ‑нападающий, который может играть в любой лиге». Корнеев об игроке «Динамо»
Игорь Корнеев охарактеризовал игру Константина Тюкавина.
«Тюкавина мы знаем: это просто реально топовый игрок во всех отношениях, включая ментальную часть. Игрок быстрый, мощный, хитрый. Исполняет и головой хорошо играет. То есть это топ‑нападающий, который может играть в любой лиге.
Если бы он сейчас имел другой паспорт, а не российский, этот форвард мог стоить 50-60 млн», – сказал бывший полузащитник ЦСКА.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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