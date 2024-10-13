Беллингем пообщался с больным раком мальчиком, который назвал его любимым игроком. Огайо позвонил англичанину во время посещения больницы со сборной Нидерландов

Джуд Беллингем поговорил с больным раком мальчиком из Нидерландов.

Сборная Нидерландов посетила центр детской онкологии принцессы Максимы в Утрехте . В ходе общения один из детей, проходящий лечение от рака, назвал Беллингема своим любимым игроком.

Услышав об этом, Ноа Огайо , который играл с полузащитником за сборную Англии до 16 лет, позвонил Джуду по видеосвязи. Беллингем ответил на звонок и тепло пообщался с мальчиком. Во время звонка Огайо также организовал фотосессию ребенка с Беллингемом в телефоне.

Огайо, который в юности тренировался в академиях «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», в настоящее время играет за «Утрехт».

Фото: x.com/OnsOranje