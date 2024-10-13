«В жизни Рэшфорда не хватает людей, которые были бы откровенны с ним – все говорят ему то, что он хочет услышать. Я был честен с Маркусом, и он ценил это». Маккарти о форварде «МЮ»
Бенни Маккарти рассказал о взаимоотношениях с Маркусом Рэшфордом.
«Рэшфорд – особенный парень. У него чистое сердце, и он до мозга костей предан «Манчестер Юнайтед».
Для меня он был Маркусом, а не Рэши. Я был прямолинеен вместо того, чтобы мило беседовать с ним, и, думаю, он уважал меня за это. Я всего лишь был честен, и я думаю, что в его жизни, вероятно, было недостаточно людей, которые были бы с ним откровенны, потому что все говорили ему то, что он хотел услышать.
Я был простым, и, думаю, он ценил это, поэтому обращался ко мне за любым советом, по любому поводу. Мы переписываемся до сих пор», – сказал бывший помощник главного тренера «Манчестер Юнайтед» Бенни Маккарти в интервью SuperSport.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Daily Mail
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости