«В жизни Рэшфорда не хватает людей, которые были бы откровенны с ним – все говорят ему то, что он хочет услышать. Я был честен с Маркусом, и он ценил это». Маккарти о форварде «МЮ»

Бенни Маккарти рассказал о взаимоотношениях с Маркусом Рэшфордом.

«Рэшфорд – особенный парень. У него чистое сердце, и он до мозга костей предан «Манчестер Юнайтед».

Для меня он был Маркусом , а не Рэши. Я был прямолинеен вместо того, чтобы мило беседовать с ним, и, думаю, он уважал меня за это. Я всего лишь был честен, и я думаю, что в его жизни, вероятно, было недостаточно людей, которые были бы с ним откровенны, потому что все говорили ему то, что он хотел услышать.

Я был простым, и, думаю, он ценил это, поэтому обращался ко мне за любым советом, по любому поводу. Мы переписываемся до сих пор», – сказал бывший помощник главного тренера «Манчестер Юнайтед » Бенни Маккарти в интервью SuperSport.