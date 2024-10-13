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  • «В жизни Рэшфорда не хватает людей, которые были бы откровенны с ним – все говорят ему то, что он хочет услышать. Я был честен с Маркусом, и он ценил это». Маккарти о форварде «МЮ»
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«В жизни Рэшфорда не хватает людей, которые были бы откровенны с ним – все говорят ему то, что он хочет услышать. Я был честен с Маркусом, и он ценил это». Маккарти о форварде «МЮ»

Бенни Маккарти рассказал о взаимоотношениях с Маркусом Рэшфордом.

«Рэшфорд – особенный парень. У него чистое сердце, и он до мозга костей предан «Манчестер Юнайтед».

Для меня он был Маркусом, а не Рэши. Я был прямолинеен вместо того, чтобы мило беседовать с ним, и, думаю, он уважал меня за это. Я всего лишь был честен, и я думаю, что в его жизни, вероятно, было недостаточно людей, которые были бы с ним откровенны, потому что все говорили ему то, что он хотел услышать.

Я был простым, и, думаю, он ценил это, поэтому обращался ко мне за любым советом, по любому поводу. Мы переписываемся до сих пор», – сказал бывший помощник главного тренера «Манчестер Юнайтед» Бенни Маккарти в интервью SuperSport.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Daily Mail
logoМанчестер Юнайтед
logoБенни Маккарти
logoпремьер-лига Англия
logoМаркус Рэшфорд
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