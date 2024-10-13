«Можно было бы и до 80 лет пожить. В доме престарелых мне будет тяжело – кальян не дадут». Жирков о старости
Юрий Жирков не уверен, что хотел бы дожить до 100 лет.
– До скольки лет вы хотели бы жить?
– Смотря как ходить буду. Или вообще лежать, блин. Если я буду как некоторые восьмидесятилетние, которых я знаю, – они бегают, занимаются спортом, – то можно было бы и до 80 лет пожить.
– А дожить до 100 лет?
– Сложно, не знаю. Если попаду в дом престарелых, мне там будет тяжело – кальян точно не дадут, – заявил бывший футболист сборной России, «Зенита» и ЦСКА.
Юрий Жиркову 41 год, он завершил игровую карьеру в 2022 году.
Жирков о кальяне в сборной: «С другом одним курили, но не с игроками. Может, это повлияло на мою травму на Евро, но состояние было нормальное»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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