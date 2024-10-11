Жирков о кальяне в сборной: «С другом одним курили, но не с игроками. Может, это повлияло на мою травму на Евро, но состояние было нормальное»
Юрий Жирков рассказал о курении кальяна в расположении сборной России.
– Недавно Войчех Шченсны рассказал, что не курит сигареты при детях. Вспомнил сразу, как вы курили кальян в сборной. С кем из игроков курили?
– С друзьями (улыбается). С другом одним курили, но не с игроками. Я игроков не звал в свой номер покурить кальян.
– Влиял ли как-то отрицательно на вас кальян?
– Надо исследование проводить, влияет это или нет. Вроде состояние было нормальное, но, может быть, кальян повлиял на мою травму на чемпионате Европы, – сказал бывший игрок сборной России.
В 2021 году Жирков получил травму в стартовом матче чемпионата Европы со сборной Бельгии (0:3) и пропустил остаток турнира.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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