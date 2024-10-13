Кассано о поведении в «Реале»: «Меня оштрафовали за то, что я помочился в сауне – вонь была невыносимой, когда туда вернулся помощник Капелло. За подобные вещи меня вывели из состава»

Антонио Кассано рассказал, какие поступки привели к его уходу из «Реала».

Кассано выступал за «Реал » в сезоне-2006/07.

«В сауне ты периодически теряешь воду. Я устал выходить и возвращаться обратно. Поэтому я сказал Итало Гальбьяти (ассистенту Фабио Капелло в «Реале» – Спортс‘’): «Сходи и налей воды». Он ответил: «Нет, я выйду ненадолго подышать свежим воздухом. Вернусь позже».

Я помочился в сауне, и, когда он вернулся, вонь была невыносимой. За это меня оштрафовали. За подобные вещи меня и вывели из состава «Реала», а не за симуляции», – рассказал экс-форвард «Ромы», «Милана» и «Интера» в подкасте BSMT.