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  • Антонио Кассано: «После первого контракта с «Ромой» я купил 9 машин – был идиотом. Знаю, что значит быть внизу, и больше туда не вернусь, поэтому сейчас не разбрасываюсь деньгами»
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Антонио Кассано: «После первого контракта с «Ромой» я купил 9 машин – был идиотом. Знаю, что значит быть внизу, и больше туда не вернусь, поэтому сейчас не разбрасываюсь деньгами»

Антонио Кассано заявил, что старается не тратить деньги понапрасну.

«Я вырос на улице. Моя мама всегда говорила: «Антонио, мы пришли с тротуаров, из грязи, но больше туда не вернемся». И я понял это еще тогда, потому что знаю, что значит быть внизу, и я туда больше не вернусь. Поэтому я не тот, кто разбрасывается деньгами.

Единственное безумие, которое я совершил в первый год после подписания контракта с «Ромой», – это купил девять машин. Девять, потому что я идиот. Две «Феррари», два «Мерседеса»... у меня было все.

Я никогда не транжирил деньги. Я сохраняю заработанные деньги и знаю, как их правильно использовать. Я не растрачиваю их, я сохраняю и покупаю дома. Это ценности, которые у меня всегда были.

Они идут от моей матери, и мне повезло быть умным в той среде, в которой я вырос. Если бы я не был футболистом, что бы я делал? Воровал бы?..

Есть много людей, у которых больше нет денег, и мне их не жаль. Ты идиот, если так. Есть люди, которые поднимаются в 6 утра и работают за 2000 евро.

У меня нет вредных привычек, у меня хорошая жизнь, я могу пойти пообедать в хороший ресторан и купить себе машину, но не растрачивать деньги. Те, кто растрачивают деньги, – идиоты», – сказал бывший нападающий «Ромы», «Милана» и «Интера» в подкасте BSMT.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Marca
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logoсерия А Италия
бизнес
деньги
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