Антонио Кассано: «Я никогда не напивался, не употреблял наркотики, не курил. У меня только один порок: обжорство»
Антонио Кассано высказался на тему вредных привычек.
«Мне очень повезло, у меня никогда в жизни не было пороков. Я никогда не напивался, не употреблял наркотики и не зажигал сигарету. Никогда, ничего.
У меня есть только один порок: обжорство. Могу быть животным», – рассказал бывший нападающий «Ромы», «Милана» и «Интера» в подкасте BSMT.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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