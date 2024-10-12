Антонио Кассано: «Я никогда не напивался, не употреблял наркотики, не курил. У меня только один порок: обжорство»

Антонио Кассано высказался на тему вредных привычек.

«Мне очень повезло, у меня никогда в жизни не было пороков. Я никогда не напивался, не употреблял наркотики и не зажигал сигарету. Никогда, ничего.

У меня есть только один порок: обжорство. Могу быть животным», – рассказал бывший нападающий «Ромы», «Милана» и «Интера» в подкасте BSMT.