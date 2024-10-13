Семак о матче «Зенита» с «Фенербахче» в ноябре: «Предварительно договоренность есть» 

Сергей Семак оценил вероятность товарищеского матча между «Зенитом» и «Фенербахче».

Стамбульский клуб тренирует Жозе Моуринью.

— Уже есть какая-то договоренность в ноябрьскую паузу какой-то матч провести?

— Она есть, но лучше будет, когда объявит клуб. Это будет очень интересный спарринг. Надеюсь, он состоится. Не знаю, было ли объявление. По предварительной информации, есть договоренность по матчу с «Фенербахче ».

Будет интересная игра, если она состоится. Предварительно у нас такая договоренность, – сказал тренер «Зенита ».