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Семак о матче «Зенита» с «Фенербахче» в ноябре: «Предварительно договоренность есть» 

Сергей Семак оценил вероятность товарищеского матча между «Зенитом» и «Фенербахче».

Стамбульский клуб тренирует Жозе Моуринью.

— Уже есть какая-то договоренность в ноябрьскую паузу какой-то матч провести?

— Она есть, но лучше будет, когда объявит клуб. Это будет очень интересный спарринг. Надеюсь, он состоится. Не знаю, было ли объявление. По предварительной информации, есть договоренность по матчу с «Фенербахче».

Будет интересная игра, если она состоится. Предварительно у нас такая договоренность, – сказал тренер «Зенита».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Зенита»
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logoвысшая лига Турция
товарищеские матчи (клубы)
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