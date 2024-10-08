«Зенит» и «Фенербахче» Моуринью могут сыграть в Турции в ноябре
«Зенит» может сыграть с «Фенербахче» в ноябре.
«Спорт-Экспресс» сообщил, что стамбульский клуб, главным тренером которого является Жозе Моуринью, рассматривает возможность проведения товарищеского матча с «Зенитом». Игра может пройти в Турции во время ноябрьской паузы на матчи сборных.
Информацию подтвердил председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
«Товарищеский матч между «Зенитом» и «Фенербахче» действительно возможен в ноябре. Игра может быть сыграна в Стамбуле», – сказал Медведев в комментарии для Sport24.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
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