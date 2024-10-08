«Зенит» и «Фенербахче» Моуринью могут сыграть в Турции в ноябре

«Зенит» может сыграть с «Фенербахче» в ноябре.

«Спорт-Экспресс » сообщил , что стамбульский клуб, главным тренером которого является Жозе Моуринью , рассматривает возможность проведения товарищеского матча с «Зенитом». Игра может пройти в Турции во время ноябрьской паузы на матчи сборных.

Информацию подтвердил председатель правления «Зенита » Александр Медведев .

«Товарищеский матч между «Зенитом» и «Фенербахче » действительно возможен в ноябре. Игра может быть сыграна в Стамбуле», – сказал Медведев в комментарии для Sport24.