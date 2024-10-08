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«Зенит» и «Фенербахче» Моуринью могут сыграть в Турции в ноябре

«Зенит» может сыграть с «Фенербахче» в ноябре.

«Спорт-Экспресс» сообщил, что стамбульский клуб, главным тренером которого является Жозе Моуринью, рассматривает возможность проведения товарищеского матча с «Зенитом». Игра может пройти в Турции во время ноябрьской паузы на матчи сборных.

Информацию подтвердил председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

«Товарищеский матч между «Зенитом» и «Фенербахче» действительно возможен в ноябре. Игра может быть сыграна в Стамбуле», – сказал Медведев в комментарии для Sport24.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
logoЗенит
logoЖозе Моуринью
logoпремьер-лига Россия
logoФенербахче
logoвысшая лига Турция
товарищеские матчи (клубы)
logoАлександр Медведев
logoСпорт-Экспресс
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