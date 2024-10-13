Тихонов о начале матча с «Родиной» в 20:00: «Те, кто так поступают, будут в Красноярске играть в 8 утра по Москве. Пусть люди почувствуют» 

Тренер «Енисея» Андрей Тихонов возмущен поздним началом гостевого матча с «Родиной» (1:1).

Игра состоялась в рамках 14-го тура Мелбет Первой лиги.

– Начало матча – в полночь по красноярскому времени. Понимаю, мы находимся на разных полюсах с остальными командами. Но ставить игру на 12 ночи по Красноярску… Мы в это время обычно спим. То мы играем в 10 вечера, то в 11, сегодня в 12 – и никто не обращает на это внимания. Играет команда и играет, на такие вещи никто не смотрит.

– «Родина» арендует «Сапсан Арену». Видимо, такие часы дают клубу.

– Слушайте, они тренируются в академии «Спартака» в Сокольниках, могли бы и там сыграть. Условно в 6 часов вечера. Вы думаете, болельщикам удобно ездить на матчи в 20:00?

А о наших болельщиках кто-то подумал? Игра завершилась в 2 ночи! Те соперники, которые так поступают, будут в Красноярске играть по Москве в 8 утра. Пусть люди почувствуют. Мы имеем право по регламенту на это. Если нас так гоняют, то почему мы должны идти кому-то на уступки? – сказал Тихонов .