  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тихонов о начале матча с «Родиной» в 20:00: «Те, кто так поступают, будут в Красноярске играть в 8 утра по Москве. Пусть люди почувствуют» 
1

Тихонов о начале матча с «Родиной» в 20:00: «Те, кто так поступают, будут в Красноярске играть в 8 утра по Москве. Пусть люди почувствуют» 

Тренер «Енисея» Андрей Тихонов возмущен поздним началом гостевого матча с «Родиной» (1:1).

Игра состоялась в рамках 14-го тура Мелбет Первой лиги.

– Начало матча – в полночь по красноярскому времени. Понимаю, мы находимся на разных полюсах с остальными командами. Но ставить игру на 12 ночи по Красноярску… Мы в это время обычно спим. То мы играем в 10 вечера, то в 11, сегодня в 12 – и никто не обращает на это внимания. Играет команда и играет, на такие вещи никто не смотрит.

– «Родина» арендует «Сапсан Арену». Видимо, такие часы дают клубу.

– Слушайте, они тренируются в академии «Спартака» в Сокольниках, могли бы и там сыграть. Условно в 6 часов вечера. Вы думаете, болельщикам удобно ездить на матчи в 20:00? 

А о наших болельщиках кто-то подумал? Игра завершилась в 2 ночи! Те соперники, которые так поступают, будут в Красноярске играть по Москве в 8 утра. Пусть люди почувствуют. Мы имеем право по регламенту на это. Если нас так гоняют, то почему мы должны идти кому-то на уступки? – сказал Тихонов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
logoАндрей Тихонов
logoПервая лига
logoЕнисей
logoРодина Москва
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Вам должно быть стыдно за это! Какой ВАР ## твою мать?» Тихонов о спорном голе «Родины» в ворота его «Енисея»
5вчера, 21:46Видео
Первая лига. «Торпедо» разгромило «Сокол», «Урал» одолел «Тюмень», «Сочи» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье
19вчера, 18:56
Первая лига. «Ротор» победил «Сокол»
207 октября, 18:39
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Подольски завершил карьеру в 39 лет. Прощальный матч в Кельне посетили 50 000 зрителей
4 минуты назад
Де ла Фуэнте о грубой игре против Ямаля: «У меня был партнер, который говорил: «А чего вы ждете, поцелуев?» Я бы хотел, чтобы поле для Ламина было как ложе из роз, но таков футбол»
13вчера, 22:08
Роналду попросил стюарда дать выбежавшему фанату сделать с ним селфи перед заменой
35вчера, 21:57Фото
«Роналду идеален». Мартинес после гола Криштиану Польше
28вчера, 21:50
Эдерсон о «Золотом мяче»: «Надеюсь, Винисиус выиграет. Он заслужил за все, что сделал в прошлом сезоне»
34вчера, 21:37
Роналду о 3:1 с Польшей: «Важная победа в Лиге наций. Спасибо всем за поддержку, продолжаем идти вперед!»
12вчера, 21:33
Роналду – первый футболист со 100 победами в официальных матчах за сборную
77вчера, 21:22
Испания не проигрывает 18 официальных матчей подряд – 16 побед и 2 ничьих. Последнее поражение было в марте 2023-го от Шотландии
5вчера, 20:54
Советник по спорту Барселоны о финале ЧМ-2030: «Бернабеу» не соответствует требованиям ФИФА. «Камп Ноу» и стадион в Марокко поборются за матч»
40вчера, 20:48
У Португалии 3 победы подряд в Лиге наций. Роналду забил по голу в каждом матче
85вчера, 20:45
Ко всем новостям
Последние новости
Воспитанник «Атлетико» Мартинес о Симеоне: «Многих тошнило после его нагрузок. У него все работали на максимуме» 
141 минуту назад
Сака покинул расположение сборной Англии из-за травмы бедра. Он не сыграет с Финляндией
54 минуты назад
Беларусь не пропустила в 5 официальных матчах подряд. Рекорд – 6 игр при Криушенко
1сегодня, 02:15
Далич о 2:1 с Шотландией: «Не совсем доволен игрой Хорватии, не хватало боевитости. С Португалией и Польшей мы играли лучше» 
сегодня, 01:53
Мерино про 1:0 с Данией: «Трудный матч для Испании. Всегда тяжело против компактных команд с 5 игроками в обороне» 
сегодня, 01:37
Роберто Мартинес о 3:1 с Польшей: «Португалия контролировала ход матча. Доволен, как Вейга и Диаш сыграли против одного из лучших нападающих в мире» 
сегодня, 01:19
«Вам должно быть стыдно за это! Какой ВАР ## твою мать?» Тихонов о спорном голе «Родины» в ворота его «Енисея»
5вчера, 21:46Видео
Омородион об «Атлетико»: «Я плакал ночами, никто со мной не говорил. Я тренировался в стороне, не чувствовал себя частью команды, было тяжело»
4вчера, 21:18
Сербия выиграла впервые за 6 матчей – у Швейцарии
3вчера, 21:07
Де Хеа – Надалю, завершившему карьеру: «Лучший спортсмен Испании. Благодаря тебе я полюбил этот спорт. Теннис никогда не будет прежним без тебя»
3вчера, 20:27