Далич про 1:0 с Польшей: «Хорватия выиграла важный матч, показав отличный футбол. Жду с нетерпением восстановления остальных игроков»
Златко Далич оценил победу сборной Хорватии над Польшей (1:0) в Лиге наций.
«Мы выиграли важный матч. Мы показали отличный футбол и доминировали. Жаль, что счет оказался не столь убедительным.
Мы выглядели мощной, сильной командой. Жду с нетерпением восстановления остальных игроков, и тогда мы станем еще более цельными. Я сказал ребятам: «Настало время биться за себя и за место в сборной», – заявил главный тренер сборной Хорватии.