Далич про 1:0 с Польшей: «Хорватия выиграла важный матч, показав отличный футбол. Жду с нетерпением восстановления остальных игроков» 

Теги Сборная Польши по футболу Сборная Хорватии по футболу Лига наций УЕФА Златко Далич Футбол

Златко Далич оценил победу сборной Хорватии над Польшей (1:0) в Лиге наций.

«Мы выиграли важный матч. Мы показали отличный футбол и доминировали. Жаль, что счет оказался не столь убедительным.

Мы выглядели мощной, сильной командой. Жду с нетерпением восстановления остальных игроков, и тогда мы станем еще более цельными. Я сказал ребятам: «Настало время биться за себя и за место в сборной», – заявил главный тренер сборной Хорватии.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий