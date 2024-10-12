У Португалии 3 победы подряд в Лиге наций. Роналду забил по голу в каждом матче
Сборная Португалии не теряет очков в Лиге наций.
Сегодня команда Роберто Мартинеса одержала победу над сборной Польши в третьем туре турнира (3:1). Ранее она обыграла Хорватию (2:1) и Шотландию (2:1).
39-летний Криштиану Роналду забил по одному голу в каждом из этих матчей.
Сборная Португалии лидирует в первой группе дивизиона A Лиги наций, набрав 9 очков. 15 октября она проведет ответный матч со сборной Шотландии.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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