У Португалии 3 победы подряд в Лиге наций. Роналду забил по голу в каждом матче

Сборная Португалии не теряет очков в Лиге наций.

Сегодня команда Роберто Мартинеса одержала победу над сборной Польши в третьем туре турнира (3:1). Ранее она обыграла Хорватию (2:1) и Шотландию (2:1).

39-летний Криштиану Роналду забил по одному голу в каждом из этих матчей.

Сборная Португалии лидирует в первой группе дивизиона A Лиги наций, набрав 9 очков. 15 октября она проведет ответный матч со сборной Шотландии.