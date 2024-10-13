Роналду – первый футболист со 100 победами в официальных матчах за сборную
У Криштиану Роналду 100 побед в официальных матчах за сборную Португалии.
Сегодня португальская команда обыграла сборную Польши со счетом 3:1 в третьем туре группового этапа Лиги наций. Роналду отметился забитым голом.
Криштиану стал первым футболистом в истории, одержавшим 100 побед в официальных матчах за сборную.
Кроме того, он повторил рекорд Серхио Рамоса по числу побед с учетом товарищеских матчей – по 131.
Статистику 39-летнего игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Stats Foot
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