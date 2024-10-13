Роналду – первый футболист со 100 победами в официальных матчах за сборную

У Криштиану Роналду 100 побед в официальных матчах за сборную Португалии.

Сегодня португальская команда обыграла сборную Польши со счетом 3:1 в третьем туре группового этапа Лиги наций . Роналду отметился забитым голом.

Криштиану стал первым футболистом в истории, одержавшим 100 побед в официальных матчах за сборную.

Кроме того, он повторил рекорд Серхио Рамоса по числу побед с учетом товарищеских матчей – по 131.

Статистику 39-летнего игрока можно найти здесь .