Иглесиас о мужественности: «Каждый понимает ее по-своему, футбол – отличная среда для того, чтобы показывать ее с разных сторон. Ломать стереотипы – это хорошо для нас самих»
Нападающий «Сельты» Борха Иглесиас поделился мнением о мужественности.
«Футбол – отличная среда для того, чтобы показывать мужественность с разных сторон. Каждый понимает мужественность по-своему.
Ломать стереотипы и деконструировать себя – это хорошо, в первую очередь, для нас самих», – сказал Иглесиас.
Борха Иглесиас: «Я боюсь крайне правых, для них не существует границ. Хочу, чтобы избиратели думали не только о себе, но и о тех, кто страдает»
Игрок «Бетиса» Иглесиас покрасил ногти в черный цвет в знак протеста против расизма и гомофобии
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: El Pais
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