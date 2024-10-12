Иглесиас о мужественности: «Каждый понимает ее по-своему, футбол – отличная среда для того, чтобы показывать ее с разных сторон. Ломать стереотипы – это хорошо для нас самих»

Нападающий «Сельты» Борха Иглесиас поделился мнением о мужественности.

«Футбол – отличная среда для того, чтобы показывать мужественность с разных сторон. Каждый понимает мужественность по-своему.

Ломать стереотипы и деконструировать себя – это хорошо, в первую очередь, для нас самих», – сказал Иглесиас.

Борха Иглесиас: «Я боюсь крайне правых, для них не существует границ. Хочу, чтобы избиратели думали не только о себе, но и о тех, кто страдает»

Игрок «Бетиса» Иглесиас покрасил ногти в черный цвет в знак протеста против расизма и гомофобии