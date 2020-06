Игрок «Бетиса» Иглесиас покрасил ногти в черный цвет в знак протеста против расизма и гомофобии

выложил фото с тренировки.

В кадр попал форвард , покрасивший ногти в черный цвет.

«Сегодня и всегда мы говорим «нет» расизму и гомофобии. И вообще любому виду ненависти.

Борьба с этим злом может быть выражена разными способами. Важно сделать ее видимой», – написали в твиттере «Бетиса».

Иглесиас также в твиттере объяснил, почему покрасил ногти: «Это мой способ повысить осведомленность и бороться с расизмом, но, думаю, он также хорошо работает и против гомофобии. Также я должен признать, что они мне нравятся».

🖤🤍💚



Hoy y siempre decimos no al racismo y no a la homofobia. No a cualquier tipo de odio.



La lucha contra esta lacra se puede expresar de muchas maneras. Lo importante es visibilizarla.



Eres top, @BorjaIglesias9. pic.twitter.com/rRnpNYz51P