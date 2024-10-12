«Хвича переедет в Англию или «Реал» через два года. Другие за него заплатить не смогут». Арвеладзе о Кварацхелии

Арчил Арвеладзе заявил, что через пару лет Хвича Кварацхелия пойдет на повышение.

«Если говорить о Хвиче , то будет не очень хорошо на таком уровне менять команду каждые два года. Конечно, я знаю, что он игрок большого ранга, может играть в самых лучших командах Испании , Англии и даже Италии. Но в Италии ему будет трудно куда-то переходить. Не все могут заплатить за Хвичу, только «Реал» Мадрид и английские клубы.

Если бы он сейчас перешел в «Реал», я был бы очень рад. Думаю, максимум через два года он переедет в Англию или «Реал». В другом месте такие деньги за него заплатить не смогут, не считая Саудовскую Аравию», – сказал бывший нападающий сборной Грузии.