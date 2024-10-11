Семин о Хвиче при Конте: «Он стал более жестким игроком, после стыков меньше просит врачей выйти, больше внимания уделяет обороне»

Юрий Семин оценил влияние Антонио Конте на игру Хвичи Кварацхелии.

«Он больше внимания стал уделять оборонительным действиям после потери мяча. Видимо, это входит в его обязанности, как и всех остальных игроков. Хвича быстрее отходит назад, быстрее вступает в единоборство.

Он стал после жестких стыков меньше делать паузу и просить врачей выйти к нему. Мы практически это не видим у него – он стал более жестким игроком», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

В текущем сезоне Кварацхелия забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи в 7 матчах Серии А. Его статистику можно увидеть здесь .