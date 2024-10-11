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Головин про трансфер в более сильный клуб: «Готов, честно говоря. Просто меня все устраивает в «Монако»

Александр Головин готов перейти из «Монако» в более сильный клуб.

На прошлой неделе 28-летний полузащитник продлил соглашение с монегасками до июня 2029 года.

– Набабкин сказал про тебя: «Раз подписал сейчас контракт, значит, считает себя не готовым перейти в клуб посильнее». Согласен?

– Честно говоря, готов. Просто меня все устраивает в «Монако», я счастлив здесь, – сказал Головин.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
logoМонако
logoКирилл Набабкин
logoлига 1 Франция
logoАлександр Головин
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