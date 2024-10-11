Виана заменит Бегиристайна в «Ман Сити» на посту спортивного директора. Португалец приступит к работе с 2025 года

Угу Виана будет новым спортивным директором «Манчестер Сити».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает о достигнутом соглашении между «горожанами» и португальским менеджером.

Виана покинет «Спортинг » и приступит к обязанностям спортивного директора «Сити » с 2025 года.

Он заменит Чики Бегиристайна , который оставит свой пост в конце сезона.

Из «Сити» уходит важнейший человек в карьере Пепа – спортивный директор. Кто он?