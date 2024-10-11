Виана заменит Бегиристайна в «Ман Сити» на посту спортивного директора. Португалец приступит к работе с 2025 года
Угу Виана будет новым спортивным директором «Манчестер Сити».
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает о достигнутом соглашении между «горожанами» и португальским менеджером.
Виана покинет «Спортинг» и приступит к обязанностям спортивного директора «Сити» с 2025 года.
Он заменит Чики Бегиристайна, который оставит свой пост в конце сезона.
Из «Сити» уходит важнейший человек в карьере Пепа – спортивный директор. Кто он?
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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