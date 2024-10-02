Итурральде о поведении Куртуа в дерби: «Дисквалификация возможна лишь при красной карточке, а это даже не желтая. Тибо не провоцировал – неспортивное поведение, возможно, но не более»
Матч 8-го тура Ла Лиги (1:1) между «Реалом» и «Атлетико» приостанавливали во 2-м тайме после того, как фанаты «матрасников» стали бросать с трибун предметы в голкипера «Реала» Тибо Куртуа. Перед этим бельгиец отпраздновал гол Эдера Милитао, повернувшись в сторону трибуны за воротами и крикнув: «Вперед!» Когда в штрафную прилетел первый предмет, Куртуа помахал в сторону трибуны рукой, подначивая фанатов.
Также сообщалось, что фанаты «матрасников» кричали «Сдохни, Куртуа!» перед тем, как начать бросать в голкипера предметы.
В пояснении для Дисциплинарного комитета RFEF «Атлетико» указал на «провокационное поведение» Куртуа, рассчитывая смягчить возможные санкции. При этом действия голкипера «Реала» не отражены в протоколе матча, что означает, что санкций в отношении него не последует.
«Регламент предусматривает [дисквалификацию] от 4 до 12 матчей, если игрок действительно совершает действия, вызывающие беспокойство болельщиков, и сам инициирует их.
В случае Куртуа это даже не желтая карточка. Это ни в коем случае не красная, и Комитет по соревнованиям не сможет вмешаться.
Милитао прыгал, празднуя гол, прыгая – это кого-то унижает? Нет. Куртуа не делал ничего, кроме футбола. Я мог бы понять желтую карточку, но [дисквалификация] от 4 до 12 матчей может быть только при красной.
«Атлетико» может осуждать все, что угодно. Куртуа не провоцировал – возможно, это желтая за неспортивное поведение, но не более того», – сказал бывший арбитр Ла Лиги.
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