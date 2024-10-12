«Россияне очень похожи на испанцев, мне комфортно тут. Слышал только хорошие отзывы о стране». Мартинес из хабаровского СКА об РФ

Воспитанник «Атлетико» Борха Мартинес сравнил россиян с испанцами.

29-летний хавбек сейчас выступает за хабаровский СКА в Мелбет Первой лиге.

«Если честно, то очень положительные впечатления, мне все нравится. Люди, живущие в России, очень похожи на испанцев, мне комфортно тут. Ничего экстраординарного не заметил.

Перед тем, как отправиться в Россию, я общался с людьми, которые уже были здесь. Мне важно было узнать их мнение. И я слышал от них только хорошие отзывы о России», – сказал хавбек СКА Борха Мартинес .

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