«Россияне очень похожи на испанцев, мне комфортно тут. Слышал только хорошие отзывы о стране». Мартинес из хабаровского СКА об РФ
Воспитанник «Атлетико» Борха Мартинес сравнил россиян с испанцами.
29-летний хавбек сейчас выступает за хабаровский СКА в Мелбет Первой лиге.
«Если честно, то очень положительные впечатления, мне все нравится. Люди, живущие в России, очень похожи на испанцев, мне комфортно тут. Ничего экстраординарного не заметил.
Перед тем, как отправиться в Россию, я общался с людьми, которые уже были здесь. Мне важно было узнать их мнение. И я слышал от них только хорошие отзывы о России», – сказал хавбек СКА Борха Мартинес.
«О «Зените» в Испании больше говорят, чем о «Спартаке». Воспитанник «Атлетико» Мартинес о клубах РПЛ
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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