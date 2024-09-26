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  • Даниил Чалов о заработках в футболе: «В «Домодедово» была зарплата 20 тысяч рублей и 5 тысяч премиальных. В «СКА Хабаровск» – 100 тысяч, в «Томи» – 300»
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Даниил Чалов о заработках в футболе: «В «Домодедово» была зарплата 20 тысяч рублей и 5 тысяч премиальных. В «СКА Хабаровск» – 100 тысяч, в «Томи» – 300»

Брат Федора Чалова Даниил рассказал, сколько зарабатывал в футболе.

Даниил – выпускник академии «Локомотива», до ухода из футбола он играл за такие клубы, как «СКА-Энергия», «Томь», «Мордовия», «Шинник», «Витебск» и «Инджия».

– Когда ты заработал первые деньги футболом?

– В 19 лет в «Домодедово»: 20 тысяч зарплата, 5 тысяч премиальных. Первый профессиональный контракт дали в Хабаровске. Сообщил маме, что подписался со СКА, а она не верила: «Чего? С ума сойти!»

– Какая была сумма?

– 100 тысяч. Неплохо для 2014-го – так тут еще 20-летний пацан, которому говорили: «Ну, футбол – это классно, но с него не заработаешь». Правда, однажды в Хабаровске не платили пять месяцев подряд.

– Самая большая зарплата за карьеру?

– В Томске, 300 тысяч. Так получилось, что это самый несчастливый период моей карьеры. Тренер «Томи» Валерий Непомнящий в меня не верил.

– Почему?

– Непомнящий больше про футболистов, чем про спортсменов. Старался брать в команду мастеров, не работяг. Ничего, зато в Томске я пересекся с важными для меня людьми: Георгием Нуровым, Женей Башкировым (сооснователь творческого объединения «Ничего Обычного», в котором сейчас состоит Чалов – Спортс’‘), Кириллом Погребняком. А Непомнящий сказал мне вещь, которую я никогда не забуду.

– Какую?

– «Профессионал – тот, кто хорошо знает свой организм, а не тот, кто не курит и не пьет». Таких – не куривших и не пивших – в опытной команде «Томи» не было. Тот же Башкир играл на гитаре – но обязан был быть профи, – рассказал Даниил Чалов.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
logoпремьер-лига Россия
logoПервая лига
logoСКА Хабаровск
logoТомь
logoВалерий Непомнящий
детский футбол
logoГеоргий Нуров
logoЕвгений Башкиров
logoКирилл Погребняк
logoДаниил Чалов
logoФК Домодедово
деньги
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