«О «Зените» в Испании больше говорят, чем о «Спартаке». Воспитанник «Атлетико» Мартинес о клубах РПЛ

Борха Мартинес сравнил популярность «Зенита» и «Спартака» в Европе.

29-летний воспитанник мадридского «Атлетико» сейчас выступает за хабаровский СКА в Мелбет Первой лиге.

«Сильно не следил, сложно что-то сказать. Но я знаю, что «Зенит » – сильная российская команда.

Я играл против них в юношеской Лиге чемпионов в 2013 году. И о том, что они становились шесть лет подряд чемпионами, особо не знал.

Думаю, что сейчас больше популярен «Зенит». О «Зените» в Испании больше говорят, чем о «Спартаке », – заявил хавбек СКА Борха Мартинес .

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