«О «Зените» в Испании больше говорят, чем о «Спартаке». Воспитанник «Атлетико» Мартинес о клубах РПЛ
Борха Мартинес сравнил популярность «Зенита» и «Спартака» в Европе.
29-летний воспитанник мадридского «Атлетико» сейчас выступает за хабаровский СКА в Мелбет Первой лиге.
«Сильно не следил, сложно что-то сказать. Но я знаю, что «Зенит» – сильная российская команда.
Я играл против них в юношеской Лиге чемпионов в 2013 году. И о том, что они становились шесть лет подряд чемпионами, особо не знал.
Думаю, что сейчас больше популярен «Зенит». О «Зените» в Испании больше говорят, чем о «Спартаке», – заявил хавбек СКА Борха Мартинес.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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