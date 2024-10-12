Акбашев забил с лета из-за штрафной после подачи углового. У игрока «Черноморца» первый гол в сезоне
Полузащитник «Черноморца» Роман Акбашев открыл счет в матче с «Черноморцем».
На 22-й минуте матча 14-го тура Мелбет Первой лиги Акбашев эффектно пробил с лета без обработки после подачи углового к линии штрафной.
Голевая передача – у полузащитника Егора Иванова.
Для Акбашева, который ранее выступал в РПЛ за «Факел» и «Ростов», это первый гол в сезоне-2024/25: Роман провел 9 матчей за КАМАЗ и отличился в 3-й игре за «Черноморец». Позже он сделал дубль и установил окончательный счет – 3:0.
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Опубликовано: Sports
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