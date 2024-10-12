Форвард «Динамо» Барнаул Яркин забил рукой – гол засчитали. Матч проходил на заснеженном поле
Нападающий «Динамо» Барнаул Артем Яркин рукой направил мяч в ворота «Сокола».
На 21-й минуте матча 25-го тура 4-й группы Leon Второй лиги Б Яркин подставил руку под навес с левого фланга, от нее мяч попал в ворота, перелетев вратаря. После этого гола динамовцы повели 2:0.
Матч проходил на заснеженном поле, снег шел по ходу игры. Барнаульцы вели 3:0 и победили 3:2.
Для 28-летнего Яркина это 2-й гол в сезоне за «Динамо», он перешел в команду из «Астрахани» летом и забивал в первом матче за барнаульцев в июле.
Игру судил 25-летний арбитр Максим Новиков, для него это первый сезон работы на профессиональном уровне.
Четыре «Динамо» – лидеры Второй лиги. Одно построил напарник Шварца, другое – спартаковец с голом в ЛЧ
Опубликовано: Sports
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