Уэбб считает, что Бруну ошибочно удалили в матче с «Тоттенхэмом»: «Удара не было, скорее подножка – Фернандеш поскользнулся первым. ВАР должен был позвать судью к монитору»
К такому выводу пришел глава PGMOL Говард Уэбб.
Напомним, капитан «Манчестер Юнайтед» получил красную карточку в первом тайме матча против «Тоттенхэма» (0:3) за удар в голень Джеймсу Мэддисону в падении. Впоследствии «МЮ» успешно обжаловал дисквалификацию Бруну.
В опубликованных переговорах судей арбитр Питер Бэнкс, отвечавший за ВАР в этом матче, соглашается с решением главного рефери Криса Каваны о прямой красной карточке: «Дело не в шипах, а в том, что [контакт был] на высоте голени. Это преднамеренное действие, он не пытался отобрать мяч. Из-за ракурса не видно, ударил ли он его шипами. Есть фол, но я думаю, что судья принял решение».
«Это было [ошибочное решение]. На аудиозаписи мы слышим, как ассистент говорит, что это нарушение должно наказываться красной карточкой, и судья последовал этому совету.
Удар пришелся высоко, но Фернандеш поскользнулся первым. Это не попытка перехватить мяч, но с точки зрения ассистентов это выглядит как удар шипами. Это не серьезный фол. Здесь нет удара соперника ногой, скорее подножка. ВАР должен был направить судью к монитору», – сказал Уэбб.
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