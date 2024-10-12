Куман про 1:1 с Венгрией: «У Нидерландов не получалось находить свободные зоны между линиями. Не сохраняешь терпение – проблемы гарантированы» 

Роналд Куман оценил ничью со сборной Венгрии (1:1) в Лиге наций.

Нидерланды сравняли счет на 83-й минуте после того, как 4 минутами ранее защитник «оранжевых» Вирджил ван Дейк получил красную карточку.

«Венгрия здорово сыграла. У нас никак не получалось находить свободные зоны между линиями. В таких ситуациях необходимо сохранять терпение. Если не получается, проблемы гарантированы, поскольку ты отдаешь больше свободного пространства. Венгры здорово воспользовались этим в первом тайме и забили.

Даже вдесятером мы старались наседать – нужно было забить. Когда у тебя на игрока меньше, то после ничьей испытываешь облегчение», – сказал тренер сборной Нидерландов.