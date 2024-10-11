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Лига наций. Германии в гостях у Боснии и Герцеговины, Нидерланды против Венгрии, Грузия сыграет с Украиной

В Лиге наций пройдут очередные матчи 3-го тура.

Сборная Германии сыграет в гостях с Боснией и Герцеговиной, Нидерланды – с Венгрией, Грузия встретится с Украиной.

Лига наций

3-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Лиги наций

Статистика Лиги наций

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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