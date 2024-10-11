Тренер Англии Карсли об 1:2 от Греции: «Мы были на втором месте на протяжении большей части матча, это разочаровывает. Важно уметь реагировать на неудачи»
Ли Карсли высказался о поражении сборной Англии от Греции.
Англичане проиграли матч 3-го тура Лиги наций со счетом 1:2.
«Мы были на втором месте на протяжении большей части сегодняшнего матча, и это разочаровывает. Важно уметь реагировать на неудачи.
Мы попробовали что-то новое и попытались перегрузить центр поля. Вчера мы отрабатывали это в течение 20 минут, экспериментировали, и мы разочарованы, что ничего не получилось. Нереалистично сейчас ожидать слишком многого, нам придется попробовать еще раз. Все голы были пропущены из-за ошибок, что разочаровывает.
[Новая схема] – это, безусловно, вариант на будущее. Хотя, когда у тебя есть игрок уровня Харри Кейна и когда он доступен, ее использование исключено. Но в будущем придется набраться смелости пробовать что-то новое», – сказал Карсли.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
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