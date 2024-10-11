Мората о психологических проблемах: «Хотел бы прекратить говорить на эту тему, моя цель – не плакать и не жалеть себя. Хочу привлечь внимание к важной проблеме»

Альваро Мората больше не намерен говорить о психологических проблемах.

– Вы рассказали о своих психологических проблемах. Как вы себя чувствуете?

– Я хотел бы прекратить говорить на эту тему. В конце концов, я снял документальный фильм, который вы все можете посмотреть.

Этим страдают восемь из десяти молодых людей, и многие боятся сказать об этом публично.

Моя цель – не плакать и не жалеть себя, как говорят некоторые. Я знаю, какая у меня работа, и принимаю любую критику. Многие люди чувствуют себя причастными, и я хочу привлечь внимание к важной проблеме. Я полностью выздоровел, у меня много сил и я очень рад быть в сборной.

– Что касается свиста на «Бернабеу», как он повлиял на ваше психическое здоровье?

– Никто не готов к такому, как бы они ни были похожи на меня и не говорили, что их это не беспокоит. Будет видно в конце года. Это была ситуация, с которой я не был готов справиться, – сказал нападающий сборной Испании и «Милана ».

Мората о депрессии: «Внутри тебя живет другой человек, с которым приходится бороться каждый день и каждую ночь. В тяжелые моменты не имеет значения, кем ты работаешь»

Мората о депрессии: «Не мог зашнуровать бутсы, а когда делал это, бежал домой. За 3 месяца до Евро думал, смогу ли снова сыграть хоть один матч. Мне было очень плохо»