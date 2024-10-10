Мората о критике от людей на улице: «Было стыдно ходить с детьми по магазинам, мне наговорили столько всего при них. Я стал легкой мишенью для насмешек»
Альваро Мората признался, что ему было стыдно перед детьми из-за критики.
«Каждый раз, когда я куда-то выходил с ними, всегда происходил какой-то инцидент – иногда без злого умысла – с людьми по поводу того, что случилось в последних матчах. В конце концов, у детей пропало желание ходить по магазинам, делать обычные вещи, которые отец делает со своими детьми.
В какой-то момент мне наговорили столько всего при них, что мне было стыдно находиться рядом с ними. Я стал легкой мишенью для насмешек, поводом рассмешить тех, кто был рядом», – сказал нападающий «Милана».
Мората о депрессии: «Не мог зашнуровать бутсы, а когда делал это, бежал домой. За 3 месяца до Евро думал, смогу ли снова сыграть хоть один матч. Мне было очень плохо»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости