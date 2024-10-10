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Мората о критике от людей на улице: «Было стыдно ходить с детьми по магазинам, мне наговорили столько всего при них. Я стал легкой мишенью для насмешек»

Альваро Мората признался, что ему было стыдно перед детьми из-за критики.

«Каждый раз, когда я куда-то выходил с ними, всегда происходил какой-то инцидент – иногда без злого умысла – с людьми по поводу того, что случилось в последних матчах. В конце концов, у детей пропало желание ходить по магазинам, делать обычные вещи, которые отец делает со своими детьми.

В какой-то момент мне наговорили столько всего при них, что мне было стыдно находиться рядом с ними. Я стал легкой мишенью для насмешек, поводом рассмешить тех, кто был рядом», – сказал нападающий «Милана».

Мората о депрессии: «Не мог зашнуровать бутсы, а когда делал это, бежал домой. За 3 месяца до Евро думал, смогу ли снова сыграть хоть один матч. Мне было очень плохо»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
logoМилан
logoсерия А Италия
logoСборная Испании по футболу
logoАльваро Мората
психология
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