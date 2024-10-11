Мудрик забил впервые c мая. У Михаила 3 голевых действия в последних 5 играх за Украину и «Челси»
Михаил Мудрик забил первый гол в этом сезоне.
Вингер сборной Украины открыл счет в матче против Грузии в Лиге наций. На 35-й минуте он получил передачу от Георгия Судакова, ушел от нескольких соперников и точно пробил из-за пределов штрафной в нижний угол.
В последний раз до этого дня Мудрик забивал 11 мая – в ворота «Ноттингем Форест» в составе «Челси».
Начиная с 24 сентября у Михаила два голевых паса и один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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