«Челси» не планирует отпускать Мудрика зимой. Мареска считает его важным игроком, в клубе довольны их конкуренцией с Санчо
«Челси» не рассматривает возможность ухода Михаила Мудрика зимой.
По информации журналиста Бена Джейкобса, лондонцы не планируют продавать или отдавать футболиста в аренду в середине сезона.
Вингера рассматривают как сильного конкурента Джейдону Санчо, отмечается, что он уже получил много игрового времени в этом сезоне.
Энцо Мареска по-прежнему считает Мудрика важным игроком и постоянно работает с ним, чтобы он становился лучше.
В нынешнем сезоне АПЛ 23-летний украинец провел 4 матча, играя в среднем по 20 минут. Его статистику можно изучить здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Бена Джейкобса
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