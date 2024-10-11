«Челси» не планирует отпускать Мудрика зимой. Мареска считает его важным игроком, в клубе довольны их конкуренцией с Санчо

«Челси» не рассматривает возможность ухода Михаила Мудрика зимой.

По информации журналиста Бена Джейкобса, лондонцы не планируют продавать или отдавать футболиста в аренду в середине сезона.

Вингера рассматривают как сильного конкурента Джейдону Санчо , отмечается, что он уже получил много игрового времени в этом сезоне.

Энцо Мареска по-прежнему считает Мудрика важным игроком и постоянно работает с ним, чтобы он становился лучше.

В нынешнем сезоне АПЛ 23-летний украинец провел 4 матча, играя в среднем по 20 минут. Его статистику можно изучить здесь .