Пономарев о Черчесове: «Не виноват в результатах сборной Казахстана. Куда денешься, если нет исполнителей? Зря он пошел, футбол там особо не развит. Надо бы ему взять команду в РПЛ»
Российский тренер возглавил сборную Казахстана в июне. В четверг команда потерпела крупное поражение от сборной Австрии в матче 3‑го тура Лиги наций (0:4). В предыдущих двух встречах Казахстан уступил Словении (0:3) и сыграл вничью с Норвегией (0:0).
«Черчесов в результатах сборной Казахстана совсем не виноват. Куда ты денешься, если нет исполнителей? Раз они столько пропускают, то оборона у них – проходной двор. Не понимают они игру в защите.
Зря, конечно, Черчесов согласился возглавить сборную Казахстана. Он хороший тренер. У Стаса очень приличная карьера. А сейчас он ее немножко испортил.
Черчесов неплохо работал в сборной России, добивался хороших результатов в Польше и Венгрии, а сейчас пошел в команду Казахстана. Футбол там особо не развит. Жаль, что так все получается. Думаю, в дальнейшем надо бы ему взять команду в РПЛ. Ничего, все будет хорошо у него, – заявил бывший игрок ЦСКА.
Сборная Казахстана занимает четвертое место в таблице третьей группы дивизиона B Лиги наций, набрав одно очко в трех матчах.
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