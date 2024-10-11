Шустер о футболе: «Смотрю все меньше – все повторяется, мало что изменилось. Рад новой «Барсе», она может бороться за Ла Лигу, как и «Атлетико». Посмотрим, станет ли интереснее»

Бернд Шустер надеется на интригу в чемпионате Испании.

«Правда в том, что я смотрю все меньше и меньше [футбола]. Мне трудно смотреть матчи долго, тем более полностью. Все повторяется, все то же самое. Мало что изменилось.

Я рад переменам в «Барсе», которая стала более энергичной и может бороться за Ла Лигу . Точно так же, как и «Атлетико ». Посмотрим, станет ли интереснее», – сказал бывший игрок и тренер «Реала».