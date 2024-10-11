Шустер о футболе: «Смотрю все меньше – все повторяется, мало что изменилось. Рад новой «Барсе», она может бороться за Ла Лигу, как и «Атлетико». Посмотрим, станет ли интереснее»
Бернд Шустер надеется на интригу в чемпионате Испании.
«Правда в том, что я смотрю все меньше и меньше [футбола]. Мне трудно смотреть матчи долго, тем более полностью. Все повторяется, все то же самое. Мало что изменилось.
Я рад переменам в «Барсе», которая стала более энергичной и может бороться за Ла Лигу. Точно так же, как и «Атлетико». Посмотрим, станет ли интереснее», – сказал бывший игрок и тренер «Реала».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости