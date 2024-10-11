Матчи «Реала» в Испании смотрят 1,5 млн человек в среднем – больше всего в стране. У «Барсы» 1,3 млн телезрителей

В Испании телезрителей больше всего привлекают матчи «Реала».

Согласно исследованию, проведенному компанией Barlovento Comunicación, каждую игру мадридского клуба в среднем смотрят 1 518 000 человек. По этому показателю действующие чемпионы занимают первое место в стране среди футбольных команд.

На второй строчке идет «Барселона » – 1 289 000 уникальных зрителей. Третьим в рейтинге стал «Атлетико » (1 161 000), за ним следует «Вильярреал » (1 056 000). У остальных клубов меньше миллиона в среднем.