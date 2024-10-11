Корнеев не верит, что Головин уйдет из «Монако» в топ-клуб: «Он в инкубаторских условиях, ему там комфортно. Серьезное предложение? Не будет уже ничего»
Игорь Корнеев не верит, что Александр Головин уйдет из «Монако» в другой топ-клуб.
«Он находится в инкубаторских условиях, там все комфортно. Он там является неприкасаемым. Конечно, ему там комфортно. Он играет прекрасно. Ему уже не надо ничего доказывать в команде.
Серьезное предложение? Не будет уже ничего», — сказал экс-игрок ЦСКА.
Александр Головин: «Я счастлив в «Монако», но если обратится какой-то топ-клуб, хотел бы поехать и попробовать»
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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