Александр Головин: «Я счастлив в «Монако», но если обратится какой-то топ-клуб, хотел бы поехать и попробовать» 

Александр Головин признался, что не прочь перейти в другой европейский топ-клуб.

«Если обратится какой-то топ-клуб, то в любом случае я бы хотел поехать и попробовать. Наверное, большой роли не имеет, какая это лига: Германия, Испания или Англия. Это не так важно.

В любом случае, я счастлив в «Монако». Мне очень нравится и ко мне хорошо относятся. Я очень счастлив играть за этот клуб», — сказал хавбек «Монако ».