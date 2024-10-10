Александр Головин: «Я счастлив в «Монако», но если обратится какой-то топ-клуб, хотел бы поехать и попробовать»
Александр Головин признался, что не прочь перейти в другой европейский топ-клуб.
«Если обратится какой-то топ-клуб, то в любом случае я бы хотел поехать и попробовать. Наверное, большой роли не имеет, какая это лига: Германия, Испания или Англия. Это не так важно.
В любом случае, я счастлив в «Монако». Мне очень нравится и ко мне хорошо относятся. Я очень счастлив играть за этот клуб», — сказал хавбек «Монако».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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