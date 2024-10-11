Анатолий Бышовец: «Я как пенсионер получаю 25 000 рублей, меня эта сумма не устраивает. Пенсии не соответствуют ценам, которые мы наблюдаем»

Анатолий Бышовец высказался о размере пенсий в России.

Ранее стало известно, что социальные пенсии вырастут с 1 апреля 2025 года на 9,5%, в 2026 году повышение составит 10,3%.

Средний размер пенсии в России на 1 июля 2024 года составляет 20 975,26 рубля.

«В целом положительно отношусь к инициативам повысить пенсию, но, думаю, забота, которая проявляется – в недостаточной степени удовлетворяет пенсионеров.

Пенсии не соответствуют тем ценам, которые мы наблюдаем. Я об этом говорю и знаю, потому что часто на встречах с болельщиками и в целом с людьми сталкиваюсь с этим.

Сейчас время сложное, но не для всех. Думаю, есть возможности увеличить пенсии и зарплаты, особенно на фоне тех людей, которые не испытывают проблем.

Хотим мы этого или нет, но у нас капиталистическое государство. Мы больше заслуживаем этого. Это я говорю как пенсионер, который получает 25 тысяч пенсии. Меня эта сумма не устраивает. Тем более, пенсии за победу на Олимпиаде-88 игроки получают 100 тысяч рублей.

Хорошо, что я как игрок и как тренер, который играл и работал во многих странах, не испытываю тех проблем, которые испытывают обычные пенсионеры и люди в возрасте, да и те, кто получают зарплаты.

Дело в том, что когда ты знаешь суммы. Сравнивая с людьми, у которых зарплата в сотни раз больше, чем у большинства нуждающихся, говорить о рублях – десятках, сотнях и тысячах – не приходится», – сказал бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец .