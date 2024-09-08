Бышовец о «Спартаке» при Станковиче: «Стал играть в рациональный футбол. Удалось объединить игроков, изменилась атмосфера в команде» 

Анатолий Бышовец оценил игру «Спартака» под руководством Деяна Станковича.

«Мне нравится Станкович. При всем его профессиональном уровне превалирует не наигранность, а психологический фактор. У него есть чувство доброжелательности к футболистам, это очень важный фактор.

Всегда важно для тренера, чем ты руководствуешься. Надо отметить человеческие качества, которые создали определенную ауру. Ему удалось объединить игроков, изменилась атмосфера в команде.

Что касается выбора тактики, то мы видели, что было в матче с «Зенитом». Подход Станковича профессионален. «Спартак» стал играть в рациональный футбол.

Претендует ли «Спартак» на чемпионство в этом сезоне? Еще недавно было трудно представить, что у «Зенита» возникнут какие-то проблемы. Но сейчас мы видим, что целая группа команд плотно расположилась в верхушке таблицы. « » находится в этой группе», — сказал бывший главный тренер сборной России.

После 7 туров красно-белые занимают в Мир РПЛ 4-е место.