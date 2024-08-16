Филимонов о 3:2 с Францией в 99-м: «Ситуация в стране была сложная. Развал СССР, экономика на спаде, кризис. Сборная была отдушиной»

Александр Филимонов вспомнил, какой была атмосфера в России перед победой над французами.

по футболу 5 июня 1999 года одержала сенсационную победу на поле «Стад де Франс» (3:2). Перед матчем фаворитами считались французы – действующие чемпионы мира на тот момент. Россияне подходили к игре на фоне трех поражений в отборочном турнире Евро-2000.

«Общая ситуация в стране была достаточно сложная. Развал СССР, сложные времена, экономика на спаде, ну и вообще вся жизнь поменялась для многих-многих миллионов людей.

Август 98-го, когда, блин, в стране кризис произошел, и было плохо. Сборная была какой-то отдушиной.

Такой штришок в эту картину: у нас стиральная машинка, чтобы стирать форму на базе в Тарасовке, появилась только в 2000-м году.

Обсуждалось приглашение в сборную Бышовца или Олега Иваныча [Романцева]. Решалось уже где-то там наверху, в каких-то высших сферах, кто будет главным тренером. Выбор был сделан в пользу Бышовца. После того, как команда под его руководством не выиграла, даже вничью ни разу не сыграла, было естественным решением, что Олег Иваныч возглавит сборную», – описал ситуацию голкипер , защищавший ворота команды в победном матче на «Стад де Франс».

Карпин о 3:2 с Францией в 99-м: «При Романцеве всегда играли от себя. По барабану, как будет играть соперник, знаем, как будем играть мы»

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