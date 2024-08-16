Филимонов о 3:2 с Францией в 99-м: «Ситуация в стране была сложная. Развал СССР, экономика на спаде, кризис. Сборная была отдушиной»

Теги Спартак Анатолий Бышовец Сборная Франции по футболу Сборная России по футболу Олег Романцев Александр Филимонов стад де Франс Футбол

Александр Филимонов вспомнил, какой была атмосфера в России перед победой над французами.

Сборная России по футболу 5 июня 1999 года одержала сенсационную победу на поле «Стад де Франс» (3:2). Перед матчем фаворитами считались французы – действующие чемпионы мира на тот момент. Россияне подходили к игре на фоне трех поражений в отборочном турнире Евро-2000.

«Общая ситуация в стране была достаточно сложная. Развал СССР, сложные времена, экономика на спаде, ну и вообще вся жизнь поменялась для многих-многих миллионов людей.

Август 98-го, когда, блин, в стране кризис произошел, и было плохо. Сборная была какой-то отдушиной.

Такой штришок в эту картину: у нас стиральная машинка, чтобы стирать форму на базе в Тарасовке, появилась только в 2000-м году.

Обсуждалось приглашение в сборную Бышовца или Олега Иваныча [Романцева]. Решалось уже где-то там наверху, в каких-то высших сферах, кто будет главным тренером. Выбор был сделан в пользу Бышовца. После того, как команда под его руководством не выиграла, даже вничью ни разу не сыграла, было естественным решением, что Олег Иваныч возглавит сборную», – описал ситуацию голкипер Александр Филимонов, защищавший ворота команды в победном матче на «Стад де Франс».

Карпин о 3:2 с Францией в 99-м: «При Романцеве всегда играли от себя. По барабану, как будет играть соперник, знаем, как будем играть мы»

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116 комментариев
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Щас вспомнят пенку с украиной, но я скажу, что Филлимонов с французами был стеной
+88
-8
+80
Честно говоря, мне вот не нравится эта наша черта. Устроили блин... алё, вы вспоминаете лишь один матч, который был 25 лет назад. Который ни к чему в итоге не привёл.
Я понимаю, если бы там Люксембург обыграл, для них это событие, да. Но тут...у ЛЮБОЙ средней сборной есть такие победы. К чему выделять один ничего не решивший матч, я хз.
+87
-15
+72
К 1999 году СССР уже не существовал 8 лет. Не надо все грести в одну кучу.
+52
-5
+47
Ответ elninjo_3
Щас вспомнят пенку с украиной, но я скажу, что Филлимонов с французами был стеной
Да уж, одним странным действием считай перечеркнул все свои заслуги.
+35
-3
+32
Косяк Филимонова в матче с Украиной как одно из самых больших разочарований детства. Как сейчас помню этот момент, как долго-долго летит мяч и как Филимонов с ним заваливается в ворота. Блин, а уже четверть века прошло!
+41
-11
+30
Ответ Joker2104
"Сборная была отдушиной". И Филимонов всё испортил. Извините, конечно, но тот гол Шевченко, а скорее автогол Филимонова, до сих пор перед глазами. Если бы не тот гол, то ЕВРО - 2000, который был и без того, очень интересным, для россиян, мог стать интереснее в разы. Но, думается, что Филимонов и сам, наверное в первую очередь, больше всех переживал по этому поводу. Да, и карьера у него, после того гола, пошла по нисходящей. Круто, что в сборной по пляжному футболу, если ничего не путаю, смог стать Чемпионом Мира в составе нашей сборной. Но, основным вратарём, по моему, в ней он не был. Бухлицкий был "первым номером", без вариантов.
Потому что накинулись на человека. А он просто ошибся. Да, в такой момент. Но ошибаются все и всюду. У любого вратаря есть такие косяки. Его поддержать надо было, но загнобили
+22
-3
+19
Тот отборочный тур наглядно показал , что творилось в рос футболе .
Сначала наверху выбрали Бышовца , в то время сделавший Зенит лидером .
Затем стали ставить палки в колеса , те кто проиграл Бышовцу на выборах и хотел занять его место , не давая игроков (спартаковских ) в сборную, тут стоит упомянуть Олега Иваныча конечно , который и возглавил сборную позднее .
В это время играли новички и старая европейская гвардия ( Мостовой , Шалимов , Кирьяков , Карпин, Колыванов, Канчельскис )
Для самого Бышовца противостояние с Украиной( 2:3 в Киеве ) было особенно принципиальным , ввиду его соперничество с Лобановским и игровое прошлое , как воспитанника киевского Динамо .
Программа развития футбола , предложенная Бышовцем , была рассчитана на подготовку к ЧМ 2002 , но как традиционно это происходит была свёрнута после 3 поражений на старте и в роли спасителя нашелся Романцев с многочисленными спартаковцами , не игравшими в сборной по инициатива самого Олега Иваныча .
6 матчей выигранных во имя спасения отечества и тот самый ляп Филимонова и потерянное 1 место в группе , выводившее на ЧЕ 2000.
В целом ,интриги , скандалы - ничего необычного для того времени.
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+18
Ответ xjapan
Все 90е были следствием этого события
Конечно, а в 2000-м сразу все наладилось?
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+15
Но, блин, причем здесь "развал СССР"? Он за 8 лет до матча произошёл... Мог бы и последствия ВОВ упомянуть...
+15
-3
+12
10 лет прошло к тому времени после развала СССР. Он что, так долго и тяжело переживал это событие?
+13
-1
+12
Ответ Joker2104
Какая "пенка с украиной?" Там был штрафной от Шевченко. Который скорее, по точке откуда он его исполнял, был больше похож на угловой, но никак не на пенальти.
Пенкой называют нелепый гол… «пенку пустил»
+12
-1
+11
Не надоело вспоминать то, что было четверть века назад, да еще и в отборе? Почему не вспоминаете поражение Исландии в том же отборе?
+12
-2
+10
Ответ unreality
Честно говоря, мне вот не нравится эта наша черта. Устроили блин... алё, вы вспоминаете лишь один матч, который был 25 лет назад. Который ни к чему в итоге не привёл. Я понимаю, если бы там Люксембург обыграл, для них это событие, да. Но тут...у ЛЮБОЙ средней сборной есть такие победы. К чему выделять один ничего не решивший матч, я хз.
Так, видимо, вы просто не жили в то время. После трёх поражений в группе подряд со Светочем во главе сборная поменяла тренера, и с Романцевым пошли победы одна за другой! А игра с Францией была сродни чуду, ведь это российский футбол, который на уровне сборных вообще редко радует, и ничья для выхода из группы никак не допускалась. Франция 1998-2000 вообще доминант в мировом футболе, и наши их смогли обыграть в гостях! Орали тогда после третьего гола в казарме под утро уже (уральский часовой пояс), разбудили тех, кто футбол вообще не переваривает. Из-за таких воспоминаний эта игра - светлое пятно в истории сборной России.
+10
0
+10
Ответ unreality
Честно говоря, мне вот не нравится эта наша черта. Устроили блин... алё, вы вспоминаете лишь один матч, который был 25 лет назад. Который ни к чему в итоге не привёл. Я понимаю, если бы там Люксембург обыграл, для них это событие, да. Но тут...у ЛЮБОЙ средней сборной есть такие победы. К чему выделять один ничего не решивший матч, я хз.
Я тоже этого не понимаю, да ещё сравнивают с победой над Нидерландами
+13
-3
+10
Ответ unreality
Честно говоря, мне вот не нравится эта наша черта. Устроили блин... алё, вы вспоминаете лишь один матч, который был 25 лет назад. Который ни к чему в итоге не привёл. Я понимаю, если бы там Люксембург обыграл, для них это событие, да. Но тут...у ЛЮБОЙ средней сборной есть такие победы. К чему выделять один ничего не решивший матч, я хз.
Многие ли сборные смогли победить чемпиона мира на его поле,где он до этого не проигрывал?...Если штук 5 наберется,то хорошо.
+9
-1
+8
Ответ Vadim Vladimirovich
Пенкой называют нелепый гол… «пенку пустил»
Принято. Спасибо за разъяснение! Если так, то нет вопросов. Просто, первый раз, слово "пенка" слышу (читаю) в таком контексте. Надо будет запомнить.
+8
-1
+7
И поэтому я решил морально добить всех любителей футбола в стране, добавил Филимонов.
+10
-3
+7
Ответ Ебздрогыч
Косяк Филимонова в матче с Украиной как одно из самых больших разочарований детства. Как сейчас помню этот момент, как долго-долго летит мяч и как Филимонов с ним заваливается в ворота. Блин, а уже четверть века прошло!
То есть бездарный тренер сборной Бышовец, сливший начало этого отбора, не так сильно разочаровал?
+9
-3
+6
Столько лет прошло, а я до сих пор отлично помню этот матч. Великая победа и 7 минут добавленного времени на нервах. Жаль, что все по итогу закончилось трагедией в Москве.
+6
-1
+5
Ответ Pigmalion
Ага, может, еще и Смолова простим и поддержим?
Смолов после своего косяка начал нести хрень про Джордана и прочее. Не помню, чтобы Филимонов себя так вел и оправдывался столь глупо
+5
0
+5
В 1999 экономика уже пошла потихоньку в рост. Потому что после таких кризисов, как осенью 1998, это естественный процесс.
+5
0
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...А к октябрю я понял,что в стране ситуация улучшилась до уровня Америки и решил,что и на х..й нам не нужен этот чемпионат Европы

Дай Бог Филимонову здоровья
Уже не болит
+5
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+5
Ответ unreality
Честно говоря, мне вот не нравится эта наша черта. Устроили блин... алё, вы вспоминаете лишь один матч, который был 25 лет назад. Который ни к чему в итоге не привёл. Я понимаю, если бы там Люксембург обыграл, для них это событие, да. Но тут...у ЛЮБОЙ средней сборной есть такие победы. К чему выделять один ничего не решивший матч, я хз.
Победы над действующим чемпионом Мира на его поле. Вряд ли у любых средних команд есть такие победы
+5
0
+5
"Сборная была отдушиной".
И Филимонов всё испортил. Извините, конечно, но тот гол Шевченко, а скорее автогол Филимонова, до сих пор перед глазами.
Если бы не тот гол, то ЕВРО - 2000, который был и без того, очень интересным, для россиян, мог стать интереснее в разы.
Но, думается, что Филимонов и сам, наверное в первую очередь, больше всех переживал по этому поводу.
Да, и карьера у него, после того гола, пошла по нисходящей.
Круто, что в сборной по пляжному футболу, если ничего не путаю, смог стать Чемпионом Мира в составе нашей сборной. Но, основным вратарём, по моему, в ней он не был.
Бухлицкий был "первым номером", без вариантов.
+10
-5
+5
Ответ unreality
Честно говоря, мне вот не нравится эта наша черта. Устроили блин... алё, вы вспоминаете лишь один матч, который был 25 лет назад. Который ни к чему в итоге не привёл. Я понимаю, если бы там Люксембург обыграл, для них это событие, да. Но тут...у ЛЮБОЙ средней сборной есть такие победы. К чему выделять один ничего не решивший матч, я хз.
100проц
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+4
К 1999 уже с оптимизмом смотрели в будущее, СССР не вспоминали, что несёт он…
+5
-1
+4
Он не путает с 92м годом? Какой развал СССР? Года с 96го уже начали по турциям ездить массово, ну да, август 98го на какое-то время всех подбил, но уже через полгодика всё выправилось.
Помню, как раз я с Кипра вернулся прямо до дефолта, а коллега ровно в его момент в Турции был. А третий товарищ собирался в сентябре и пришлось отменить с таким-то курсом рубля...
+6
-2
+4
Все, кто пишет про незначимость этой победы видимо дети совсем. Там реальный бум был, у на в деревне каждый хрен на майке Пановым становился, Карпин главным секс-символом страны стал, Романцева в президенты всерьез обсуждали. А победы в 2008 уже были подготовлены клубными еврокубковыми успехами, да и страна в целом, поджиревшая на нефтедолларе, больше думала об очередном отпуске в Хургаде, а не о футболе.
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Ответ azfotki
Многие ли сборные смогли победить чемпиона мира на его поле,где он до этого не проигрывал?...Если штук 5 наберется,то хорошо.
Не будем далеко уходить: в 2023 Аргентина дома проиграла Уругваю ;)
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Ответ azfotki
Чаво??? В 1999 году жили отлично. мама у меня работала в банке,отец на заводе. Помню премии годовые от банка были огого,на УЛРЗ в то время зарплата была отличная. Машины Японские стоили копейки на авторынке.Квартиры тоже еще до скачка цен были. Жопа случилась в августе 98 года,но к ней как-то очень быстро приспособились,пролетели те,кто именно в тот август что-то продавали или покупали. У нас была Хонда Интегра 1997 года у отчима ,у мамы Ланцер 1994 года. По мне,тогда Дальний Восток жил лучше по деньгам,чем сейчас. город Уссурйиск Приморский край.
Особенно, наверное, щедрая премия от банка была за август ))

На заводах тогда зарплату платили как правило раз в несколько месяцев. Причем и до августа тоже. Про быстро приспособились тоже позабавило: ну, да стали жить в 2,5 раза беднее(при том что и так была повальная нищета) но приспособились быстро )
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