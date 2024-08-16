Филимонов о 3:2 с Францией в 99-м: «Ситуация в стране была сложная. Развал СССР, экономика на спаде, кризис. Сборная была отдушиной»
Александр Филимонов вспомнил, какой была атмосфера в России перед победой над французами.
Сборная России по футболу 5 июня 1999 года одержала сенсационную победу на поле «Стад де Франс» (3:2). Перед матчем фаворитами считались французы – действующие чемпионы мира на тот момент. Россияне подходили к игре на фоне трех поражений в отборочном турнире Евро-2000.
«Общая ситуация в стране была достаточно сложная. Развал СССР, сложные времена, экономика на спаде, ну и вообще вся жизнь поменялась для многих-многих миллионов людей.
Август 98-го, когда, блин, в стране кризис произошел, и было плохо. Сборная была какой-то отдушиной.
Такой штришок в эту картину: у нас стиральная машинка, чтобы стирать форму на базе в Тарасовке, появилась только в 2000-м году.
Обсуждалось приглашение в сборную Бышовца или Олега Иваныча [Романцева]. Решалось уже где-то там наверху, в каких-то высших сферах, кто будет главным тренером. Выбор был сделан в пользу Бышовца. После того, как команда под его руководством не выиграла, даже вничью ни разу не сыграла, было естественным решением, что Олег Иваныч возглавит сборную», – описал ситуацию голкипер Александр Филимонов, защищавший ворота команды в победном матче на «Стад де Франс».
Карпин о 3:2 с Францией в 99-м: «При Романцеве всегда играли от себя. По барабану, как будет играть соперник, знаем, как будем играть мы»
Я понимаю, если бы там Люксембург обыграл, для них это событие, да. Но тут...у ЛЮБОЙ средней сборной есть такие победы. К чему выделять один ничего не решивший матч, я хз.
Сначала наверху выбрали Бышовца , в то время сделавший Зенит лидером .
Затем стали ставить палки в колеса , те кто проиграл Бышовцу на выборах и хотел занять его место , не давая игроков (спартаковских ) в сборную, тут стоит упомянуть Олега Иваныча конечно , который и возглавил сборную позднее .
В это время играли новички и старая европейская гвардия ( Мостовой , Шалимов , Кирьяков , Карпин, Колыванов, Канчельскис )
Для самого Бышовца противостояние с Украиной( 2:3 в Киеве ) было особенно принципиальным , ввиду его соперничество с Лобановским и игровое прошлое , как воспитанника киевского Динамо .
Программа развития футбола , предложенная Бышовцем , была рассчитана на подготовку к ЧМ 2002 , но как традиционно это происходит была свёрнута после 3 поражений на старте и в роли спасителя нашелся Романцев с многочисленными спартаковцами , не игравшими в сборной по инициатива самого Олега Иваныча .
6 матчей выигранных во имя спасения отечества и тот самый ляп Филимонова и потерянное 1 место в группе , выводившее на ЧЕ 2000.
В целом ,интриги , скандалы - ничего необычного для того времени.
Дай Бог Филимонову здоровья
Уже не болит
И Филимонов всё испортил. Извините, конечно, но тот гол Шевченко, а скорее автогол Филимонова, до сих пор перед глазами.
Если бы не тот гол, то ЕВРО - 2000, который был и без того, очень интересным, для россиян, мог стать интереснее в разы.
Но, думается, что Филимонов и сам, наверное в первую очередь, больше всех переживал по этому поводу.
Да, и карьера у него, после того гола, пошла по нисходящей.
Круто, что в сборной по пляжному футболу, если ничего не путаю, смог стать Чемпионом Мира в составе нашей сборной. Но, основным вратарём, по моему, в ней он не был.
Бухлицкий был "первым номером", без вариантов.
Помню, как раз я с Кипра вернулся прямо до дефолта, а коллега ровно в его момент в Турции был. А третий товарищ собирался в сентябре и пришлось отменить с таким-то курсом рубля...
На заводах тогда зарплату платили как правило раз в несколько месяцев. Причем и до августа тоже. Про быстро приспособились тоже позабавило: ну, да стали жить в 2,5 раза беднее(при том что и так была повальная нищета) но приспособились быстро )