Бышовец о «Зените»: «Видно, что тяжело выдерживать борьбу на два фронта. Команда Семака может допустить осечку в одном из матчей с ЦСКА»
Анатолий Бышовец высказался в преддверии матчей «Зенита» с ЦСКА.
В субботу петербуржцы примут армейцев в 28-м туре Мир РПЛ, а в среду – в ответном финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (первая игра – 1:1).
«С точки зрения турнирной стратегии ЦСКА было бы уместней использовать матч чемпионата в качестве этапа подготовки к кубковой встрече. Тем более при всей скудности скамейки армейцев у них есть талантливая молодежь, которую можно проверить на фоне «Зенита».
Те же Кирилл Глебов и Матвей Лукин хорошо вышли на замену в игре с «Рубином». Да и раньше проводили хорошие отрезки, когда их выпускали на поле. Они могут создать проблемы и «Зениту», который показал, что его резерв не всегда хорош, когда его выпускают на поле, как было в недавней кубковой встрече с ЦСКА.
Видно, что команде тяжело выдерживать борьбу на два фронта. Поэтому вполне вероятно, что в одной из встреч с армейцами команда Семака может допустить осечку», – сказал бывший тренер «Зенита».
Играли на этой неделе в 1/2 ЛЧ, теперь вот два матча с Цска подряд.
Хотя к сожалению ЦСКА при Федотове не способен показать свои максимальные возможности. С Ростовом Зениту сложнее будет.