Бышовец о «Зените»: «Видно, что тяжело выдерживать борьбу на два фронта. Команда Семака может допустить осечку в одном из матчей с ЦСКА»

Теги ЦСКА Зенит Анатолий Бышовец премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Футбол

Анатолий Бышовец высказался в преддверии матчей «Зенита» с ЦСКА.

В субботу петербуржцы примут армейцев в 28-м туре Мир РПЛ, а в среду – в ответном финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (первая игра – 1:1).

«С точки зрения турнирной стратегии ЦСКА было бы уместней использовать матч чемпионата в качестве этапа подготовки к кубковой встрече. Тем более при всей скудности скамейки армейцев у них есть талантливая молодежь, которую можно проверить на фоне «Зенита». 

Те же Кирилл Глебов и Матвей Лукин хорошо вышли на замену в игре с «Рубином». Да и раньше проводили хорошие отрезки, когда их выпускали на поле. Они могут создать проблемы и «Зениту», который показал, что его резерв не всегда хорош, когда его выпускают на поле, как было в недавней кубковой встрече с ЦСКА. 

Видно, что команде тяжело выдерживать борьбу на два фронта. Поэтому вполне вероятно, что в одной из встреч с армейцами команда Семака может допустить осечку», – сказал бывший тренер «Зенита».

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16 комментариев
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Очень тяжело.
Играли на этой неделе в 1/2 ЛЧ, теперь вот два матча с Цска подряд.
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Устали бедненькие? Хочется уже на родную Копакабану карнавалить, а приходится в холодной России *опы морозить. Печалька.
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Ахахахаха а что было бы с ЕК
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Да уж. Имея абсолютно лучший бюджет и состав и скамейку про усталость говорить не стоит.
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ходить пешком так много это очень сложно, соглашусь
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Что за народ такой? Пять лет за явным преимуществом все выигрывали, а теперь при первых осечках раскудахтались.
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Ответ сергей петров
Ахахахаха а что было бы с ЕК
А этого ещё очень долго не узнаем.
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Ответ Некорректный туберкулез
Очень многие команды мечтают о "колхозном кубке". И кто предлагает слить? О сливе речь не шла, речь шла о подготовке.
Ну мы же умеем читать между строк, правда. Ваше дело абсолютно, каким составом играть и как приоритеты расставлять.
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Ответ Roon95
Да уж. Имея абсолютно лучший бюджет и состав и скамейку про усталость говорить не стоит.
Для этого нужна разумная ротация, но народ, засидевшийся на лавке, не способен заменить основу. Это проблема Семака, не умеет грамотно разложить состав на сезон.
Хотя к сожалению ЦСКА при Федотове не способен показать свои максимальные возможности. С Ростовом Зениту сложнее будет.
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Ответ ltkmaby
Для этого нужна разумная ротация, но народ, засидевшийся на лавке, не способен заменить основу. Это проблема Семака, не умеет грамотно разложить состав на сезон. Хотя к сожалению ЦСКА при Федотове не способен показать свои максимальные возможности. С Ростовом Зениту сложнее будет.
Семак не умеет грамотно разложить состав, Федотов не способен показать свои максимальные возможности. Так кто из них, победит в этом туре?
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Ответ verhowen
Семак не умеет грамотно разложить состав, Федотов не способен показать свои максимальные возможности. Так кто из них, победит в этом туре?
Обычно побеждает тот, кому нужнее. Федотову смысл показывать макс. возможности в этом туре, через три дня потом кубок. Сами разбирайтесь с чемпионатом 😉😄
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