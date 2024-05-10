Бышовец о «Зените»: «Видно, что тяжело выдерживать борьбу на два фронта. Команда Семака может допустить осечку в одном из матчей с ЦСКА»

Анатолий Бышовец высказался в преддверии матчей «Зенита» с ЦСКА.

В субботу петербуржцы примут армейцев в 28-м туре Мир РПЛ, а в среду – в ответном финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (первая игра – 1:1).

«С точки зрения турнирной стратегии было бы уместней использовать матч чемпионата в качестве этапа подготовки к кубковой встрече. Тем более при всей скудности скамейки армейцев у них есть талантливая молодежь, которую можно проверить на фоне «Зенита».

Те же Кирилл Глебов и Матвей Лукин хорошо вышли на замену в игре с «Рубином». Да и раньше проводили хорошие отрезки, когда их выпускали на поле. Они могут создать проблемы и « », который показал, что его резерв не всегда хорош, когда его выпускают на поле, как было в недавней кубковой встрече с ЦСКА.

Видно, что команде тяжело выдерживать борьбу на два фронта. Поэтому вполне вероятно, что в одной из встреч с армейцами команда Семака может допустить осечку», – сказал бывший тренер «Зенита».