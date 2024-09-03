«Краснодару» интересен вингер «Фенербахче» Ундер. Клубы обсуждали обмен на Черникова (Legalbet)
«Краснодару» интересен Дженгиз Ундер.
По информации Legalbet, «быки» заинтересованы в приобретении 27-летнего вингера «Фенербахче» и связывались с его агентом.
Клубы также обсуждали возможный обмен Ундера на Александра Черникова – турки рассматривают вариант с подписанием 24-летнего игрока для укрепления опорной зоны.
Ундер выступает за «Фенербахче» с лета 2023 года. За это время он поучаствовал в 34 матчах во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 3 ассиста. Подробную статистику экс-игрока «Ромы» можно найти здесь.
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По информации источника, турецкий клуб хочет за своего крайнего нападающего не менее 10 миллионов евро.
Ундер перешел в "Фенербахче" в августе 2023 года, до этого турецкий вингер выступал за "Рому" и "Марсель". Всего за турецкую команду 27-летний игрок провел 34 матча во всех турнирах, отметился девятью забитыми мячами и тремя ассистами.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 14 миллионов евро, действующие трудовое соглашение рассчитано до июня 2027 года.(с).01.09.2024г