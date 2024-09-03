«Краснодару» интересен вингер «Фенербахче» Ундер. Клубы обсуждали обмен на Черникова (Legalbet)

«Краснодару» интересен Дженгиз Ундер.

По информации Legalbet, «быки» заинтересованы в приобретении 27-летнего вингера «Фенербахче» и связывались с его агентом.

Клубы также обсуждали возможный обмен Ундера на – турки рассматривают вариант с подписанием 24-летнего игрока для укрепления опорной зоны.

выступает за « » с лета 2023 года. За это время он поучаствовал в 34 матчах во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 3 ассиста. Подробную статистику экс-игрока «Ромы» можно найти здесь.