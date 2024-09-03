«Краснодару» интересен вингер «Фенербахче» Ундер. Клубы обсуждали обмен на Черникова (Legalbet)

Теги премьер-лига Россия Фенербахче высшая лига Турция возможные трансферы Краснодар Дженгиз Ундер Александр Черников Футбол

«Краснодару» интересен Дженгиз Ундер.

По информации Legalbet, «быки» заинтересованы в приобретении 27-летнего вингера «Фенербахче» и связывались с его агентом.

Клубы также обсуждали возможный обмен Ундера на Александра Черникова – турки рассматривают вариант с подписанием 24-летнего игрока для укрепления опорной зоны. 

Ундер выступает за «Фенербахче» с лета 2023 года. За это время он поучаствовал в 34 матчах во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 3 ассиста. Подробную статистику экс-игрока «Ромы» можно найти здесь

11 комментариев
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Было бы интересно посмотреть на Черникова у Жозе
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Ундер уже никакущий в свои годы. Чё за бред? Игрок, который с каждым сезоном все хуже и хуже
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Так на него вроде уже Спартак глаз положил?
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У Жозе Моуриньо Черников станет Видалем!)
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Московский "Спартак" сделал предложение в размере 8 миллионов евро за трансфер вингера "Фенербахче" Дженгиза Ундера.

IMAGO
По информации источника, турецкий клуб хочет за своего крайнего нападающего не менее 10 миллионов евро.

Ундер перешел в "Фенербахче" в августе 2023 года, до этого турецкий вингер выступал за "Рому" и "Марсель". Всего за турецкую команду 27-летний игрок провел 34 матча во всех турнирах, отметился девятью забитыми мячами и тремя ассистами.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 14 миллионов евро, действующие трудовое соглашение рассчитано до июня 2027 года.(с).01.09.2024г
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Ответ Filipp Gorski
Было бы интересно посмотреть на Черникова у Жозе
Ну да, бойкий, с характером
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Ответ Filipp Gorski
Было бы интересно посмотреть на Черникова у Жозе
И часто Вы чемпионат Турции смотрите?
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Ответ Дядя ТУРА
Ундер уже никакущий в свои годы. Чё за бред? Игрок, который с каждым сезоном все хуже и хуже
он как раз на одном уровне играет, просто его больше не считают молодым и перспективным
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Ответ Дмитрий Мужанов
Для РПЛ само то
Да он ничем не лучше Зиньковского
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