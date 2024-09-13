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  • Россия – на 10-м месте в Европе по суммарной посещаемости матчей в прошлом сезоне (5,5 млн зрителей). Англия – 1-я, Германия – 2-я, Испания – 3-я
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Россия – на 10-м месте в Европе по суммарной посещаемости матчей в прошлом сезоне (5,5 млн зрителей). Англия – 1-я, Германия – 2-я, Испания – 3-я

Более 5 миллионов зрителей посетили футбольные матчи в России в прошлом сезоне.

Согласно отчету УЕФА, в общей сложности футбольные матчи мужских команд в России в сезоне-2023/24 посетили 5,5 миллиона человек. Это десятый показатель среди европейских стран. Учитывались игры РПЛ и других дивизионов, а также Фонбет Кубка России.

Средняя посещаемость матчей Мир РПЛ составила 11,2 тысячи зрителей. 

Топ-10 стран по суммарной посещаемости выглядит так:

1. Англия – 44,7 млн зрителей;

2. Германия – 30,6 млн;

3. Испания – 22,2 млн;

4. Италия – 21,5 млн;

5. Франция – 14,9 млн;

6. Нидерланды – 9,4 млн;

7. Турция – 6,3 млн;

8. Польша – 5,8 млн;

9. Шотландия – 5,6 млн;

10. Россия – 5,5 млн. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт УЕФА
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