Россия – на 10-м месте в Европе по суммарной посещаемости матчей в прошлом сезоне (5,5 млн зрителей). Англия – 1-я, Германия – 2-я, Испания – 3-я
Более 5 миллионов зрителей посетили футбольные матчи в России в прошлом сезоне.
Согласно отчету УЕФА, в общей сложности футбольные матчи мужских команд в России в сезоне-2023/24 посетили 5,5 миллиона человек. Это десятый показатель среди европейских стран. Учитывались игры РПЛ и других дивизионов, а также Фонбет Кубка России.
Средняя посещаемость матчей Мир РПЛ составила 11,2 тысячи зрителей.
Топ-10 стран по суммарной посещаемости выглядит так:
1. Англия – 44,7 млн зрителей;
2. Германия – 30,6 млн;
3. Испания – 22,2 млн;
4. Италия – 21,5 млн;
5. Франция – 14,9 млн;
6. Нидерланды – 9,4 млн;
7. Турция – 6,3 млн;
8. Польша – 5,8 млн;
9. Шотландия – 5,6 млн;
10. Россия – 5,5 млн.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт УЕФА
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости